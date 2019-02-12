Начинаются первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Большой футбол возвращается! Уже сегодня пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошлогодний триумфатор второго по значимости клубного турнира континента "Манчестер Юнайтед" готовится принять лучшую команду Франции - "Пари Сен-Жермен". Параллельно в Италии "Рома" сыграет с "Порту". В 22:45 прямая трансляция противостояния "манкунианцев" с французским грандом начнется на "Беларусь 5". К слову, обзоры всех матчей турнира доступны на сайте Белтелерадиокомпании.

Еще раньше свой первый матч в плей-офф нынешней Лиги Европы проведет российский "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга в Турции встречается с "Фенербахче". Это стартовый поединок 1/16 финала турнира. В 20:45 трансляция из Стамбула начнется также на телеканале "Беларусь 5".