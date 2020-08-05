Надаль не сыграет на US Open

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не будет защищать чемпионский титул на US Open. "Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной, а календарь тура, предложенный игрокам, кажется просто кошмарным", - отмечает испанец. Старт турнира намечен на 31 августа.



