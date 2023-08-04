"Надеемся завоевать 20 золотых медалей из 20" - тяжелоатлетов из России встретили в Гродно

На железнодорожном вокзале в Гродно встретили спортсменов-тяжелоатлетов из Российской Федерации, сообщает БЕЛТА.

"Настроение появилось праздничное еще на подъезде к Гродно. Сейчас нас радушно встречают с музыкой. Сегодня приехала только часть команды нашей сборной. Завтра доедут остальные. Из титулованных спортсменов на Игры стран СНГ в Гродно приедет, например, самая сильная женщина планеты Татьяна Каширина, из ребят - чемпионы мира, призеры мира. Надеемся, как бы это громко ни звучало, 20 из 20 золотых медалей завоевать. Это наши предположения, а соревнования покажут. Надеемся показать хорошие результаты", - сказал руководитель делегации РФ Кирилл Завадский. Он также подчеркнул символичность того, что соревнования по тяжелой атлетике проходят именно в Гродно, на родине Александра Курловича: "Александр Курлович - наш большой друг, брат по оружию, так сказать, мы, большинство, и лично знали, и общались с ним. Поэтому нам вдвойне приятно оказаться на родине легенды нашего вида спорта".

Кристина Новицкая из состава команды России делится, что к Играм стран СНГ команда основательно готовилась. "Тренировки были усиленные, но мы в принципе всегда так готовимся. Все девчонки готовились хорошо. Я лично рассчитываю на хорошее выступление", - сказала девушка.

К слову, на железнодорожном вокзале в областном центре начал работу туристический информационный пункт. Он будет работать ежедневно в период проведения II Игр стран СНГ. "У нас проработана программа отдельно для болельщиков и отдельно, конечно, для спортивных делегаций, для международных судей. Это одна из наших фишек. Хочется познакомить с нашей страной. Мы чутко реагируем на запросы команд. Вот, например, сегодня состоялась поездка на могилу Александра Курловича по просьбе спортсменов. Мы видим, что нашим гостям нравится у нас, мы стремимся показать максимально наше гостеприимство. Хочется, конечно, чтобы и болельщики прониклись этой атмосферой", - сказала заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева.

Уже завтра в Гродно приедет российский туристический поезд в рамках проекта РЖД специально к началу соревновательных дней. "Это проект "Белорусский вояж". К нам в Гродно приедут туристы из России. Три вагона, около 60 человек. Мы рады всех видеть и встречать. Мы с удовольствием встречаем и спортсменов, которые будут прибывать на турниры на наш вокзал", - отметила начальник железнодорожного вокзала станции Гродно Юлия Мазец.

"Мы специально разработали карты туристические по городу с указанием спортивных, туристических основных объектов. Карты находятся абсолютно во всех объектах питания, проживания города, чтобы болельщики могли пользоваться этим", - дополнила Татьяна Лидяева.

К стойке туристического информационного центра подходят гродненцы Тимофей и Елена Алехины. "Мы хотели уточнить информацию про завтрашние соревнования, так как собираемся идти с детьми болеть, наблюдать за тем, как будут развиваться события. Я сам бывший спортсмен. Тяжелая атлетика у нас в городе развита благодаря ныне покойному Александру Курловичу, с которым мы прошли путь. И сейчас интересно посмотреть, как и чем живет спорт", - отметил Тимофей Алехин.

На соревнованиях по тяжелой атлетике будут более 110 спортсменов из девяти стран, среди которых также Вьетнам и Куба. Состязания стартуют уже 5 августа. Турнир соберет атлетов и болельщиков в местном Ледовом дворце.