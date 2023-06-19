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Надежда Столяр остается в волейбольном клубе "Минчанка" еще на один сезон, обладатель Кубка Беларуси "Торпедо-БелАЗ" продолжает побеждать

Одна из лидеров волейбольного клуба "Минчанка" Надежда Столяр остается в команде минимум еще на один сезон. Блокирующая столичной дружины таким образом сыграет в составе чемпиона Беларуси восьмой сезон подряд. Напомним, команда опять выступит в Суперлиге России.

В рубрике "Мачтбол" сегодня все внимание футболу (видео).

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