Надежда Столяр остается в волейбольном клубе "Минчанка" еще на один сезон, обладатель Кубка Беларуси "Торпедо-БелАЗ" продолжает побеждать

Одна из лидеров волейбольного клуба "Минчанка" Надежда Столяр остается в команде минимум еще на один сезон. Блокирующая столичной дружины таким образом сыграет в составе чемпиона Беларуси восьмой сезон подряд. Напомним, команда опять выступит в Суперлиге России.