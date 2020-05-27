Награждены лучшие по итогам регулярного сезона НХЛ

Девятый "Морис Ришар Трофи" в карьере у Александра Овечкина. Регулярный сезон НХЛ официально завершен, награды лучшим бомбардирам и снайперам нашли своих победителей. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" остановился на отметке в 48 голов и в итоге разделил звание лучшего снайпера с чешским нападающим "Бостон Брюинз" Давидом Пастрняком. Лучшим бомбардиром регулярки назван форвард клуба "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Впервые в истории Лиги этот титул получил немец. Напомним, плей-офф НХЛ планируется провести во второй половине лета и начале осени. Тренировочные лагеря начнутся не раньше 1 июля.