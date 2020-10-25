"Смолевичи" вылетают. Накануне прошли три матча 27-го тура чемпионата Беларуси. В одном из них "Смолевичи" на выезде уступили "Городее" 0:4 и потеряли шансы на сохранение элитной прописки.Минское "Динамо" одолело "Белшину" 3:1, а БАТЭ с таким же счетом сильнее Витебска. Борисовчане сохраняют первое место в таблице.

Сегодня в 13.00 на "Беларусь 5" противостояние "Неман" - "Славия". В 15:00 смотрите поединок "Энергетик-БГУ" - "Шахтер".



