Наказание Грабовского: дисквалификация и денежный штраф

Тренер минского "Динамо" Михаил Грабовский пропустит один матч Континентальной хоккейной лиги, а также будет подвергнут денежному штрафу - именно об этом сообщает официальный пресс-релиз КХЛ. Напомним, что подобные наказания Грабовский получил за эпизод с брошенной бутылкой в поединке против казанского "Ак Барса", в котором "зубры" проиграли 4:5.



