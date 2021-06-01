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Наоми Осака снялась с турнира "Ролан Гаррос"

И причиной стала не травма теннисистки. Еще до старта турнира японка предупредила организаторов, что из-за психологических проблем отказывается в участии в послематчевых пресс-конфренциях. Наоми не пришла на общение с журналистами после победного поединка первого круга и была оштрафована на 15 тысяч долларов. Кроме того, руководство турниров Большого шлема заявило о возможной дисквалификации теннисистки. Дожидаться такого решения Осака не стала и покинула "Ролан Гаррос".

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