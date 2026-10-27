Нападающий немецкого клуба "Бавария" Харри Кейн признан лучшим футболистом мира

Футболист немецкого клуба "Бавария" Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча-2026". 26 октября англичанин был назван лучшим футболистом мира на торжественной церемонии в Лондоне.

В споре за престижную награду форвард "Баварии" обошел французского нападающего "Реала" Киллиана Мбаппе, а также чемпиона мира в составе сборной Испании Ламина Ямаля из "Барселоны".

Кейн стал первым за 25 лет представителем Туманного Альбиона, получившим заветную премию. Также он увозит "Трофей Герда Мюллера" как лучший бомбардир сезона. На его счету 61 мяч за мюнхенский клуб и 12 голов за сборную Англии.

С национальной сборной Кейн взял бронзовые награды чемпионата мира, а с "Баварией" форвард пришел к золотому хет-трику, выиграв Бундеслигу, Кубок и Суперкубок страны.