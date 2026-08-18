Нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук отправился покорять НХЛ. Игроку предстоит непростая дорога: Минск - Варшава - Чикаго - Нэшвилл.

Воспитанник жлобинской кузницы кадров подписал однолетний контракт новичка с "Предаторз". Весной практически все команды сильнейшей хоккейной лиги мира (29 из 32) хотели заключить соглашение с белорусом.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" Виталий дал совет молодежи, которая пополнила ростер "бело-синих" в межсезонье, как стать абсолютным рекордсменом среди белорусов в Лиге за один сезон.

Виталий Пинчук будет выступать в "Нэшвилле" под 51-м номером. По итогам минувшего чемпионата КХЛ также с "Ютой Мамонт" из НХЛ контракты подписали Вадим Мороз и Егор Бориков.