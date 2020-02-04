Нападающая ВК "Минчанка" Е. Сокольчик среди лучших игроков 13 тура Суперлиги

Нападающая волейбольной команды "Минчанка" Екатерина Сокольчик вошла в топ лучших игроков 13 тура российской Суперлиги, став третьим бомбардиром и набрав 21 очко. Напомним, в предыдущем туре самой результативной стала еще одна белоруска Виктория Секретова. Уже сегодня ответный матч Кубка ЕКВ против боснийского "Брчко". Победа в двух сетах выведет "Минчанку" в четвертьфинал турнира, ведь в первом матче наша команда крупно переиграла оппоненток, 3:0. Начало игры по белорусскому времени в 21:00.