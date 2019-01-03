ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Нападающий "Динамо" Владимир Хващинский переходит в "Шахтер"

Из Минска в Солигорск. Нападающий "Динамо"Владимир Хващинский переходит в "Шахтер". В минувшем сезоне он забил шесть мячей в чемпионате страны. В составе сборной Беларуси Хващинский провел четыре матча и отличился одним голом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все