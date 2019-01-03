Из Минска в Солигорск. Нападающий "Динамо"Владимир Хващинский переходит в "Шахтер". В минувшем сезоне он забил шесть мячей в чемпионате страны. В составе сборной Беларуси Хващинский провел четыре матча и отличился одним голом.