Нападающий Максим Парфеевец продлил контракт с минской "Юностью" на один год

В 49 матчах регулярного чемпионата Экстралиги в прошлом сезоне на счету форварда 33 балла - 18 шайб и 15 ассистов. В плей-офф Парфеевец провел 16 матчей, в которых набрал 10 очков - 6 голов и 4 передачи. Напомним, именно Максим стал автором золотой шайбы в овертайме пятого матча финальной серии с солигорским "Шахтером". Нападающий трижды становился чемпионом Беларуси в составе "столичных медведей" и выиграл Континентальный кубок 2 года назад.



