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Нападающий сборной Беларуси по хоккею Александр Матерухин продолжит карьеру в "Югре"

Контракт с новым клубом рассчитан на один год. Команда будет выступать в ВХЛ, поскольку была исключена из участников КХЛ. Минувший сезон Матерухин начинал в минском "Динамо", а заканчивал в солигорском "Шахтере".

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