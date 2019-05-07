Нападающий сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт продолжит карьеру в "Автомобилисте"

Напомним, в прошлом сезоне Платт выступал за финский "Йокерит", с которым вылетел в первом раунде плей-офф. Кроме того, форвард помог сборной Беларуси занять второе место на чемпионате мира в первом дивизионе и вернуться в элитный. Платт стал лучшим бомбардиром команды - 3 шайбы и 4 результативные передачи.



