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Нападающий сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт продолжит карьеру в "Автомобилисте"

Напомним, в прошлом сезоне Платт выступал за финский "Йокерит", с которым вылетел в первом раунде плей-офф. Кроме того, форвард помог сборной Беларуси занять второе место на чемпионате мира в первом дивизионе и вернуться в элитный. Платт стал лучшим бомбардиром команды - 3 шайбы и 4 результативные передачи.

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