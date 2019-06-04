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Нападающий Сергей Дрозд продолжит выступать за "Юность-Минск"

Форвард, который в прошлом сезоне набрал 40 очков в 56 матчах регулярки и 8 баллов в плей-офф, продлил контракт со столичным клубом на год. Ранее с "медведями" подписали соглашения голкипер Ян Шелепнев и защитник Егор Иванов.

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