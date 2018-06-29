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Нападающий Уэйн Руни подписал контракт с "Ди Си Юнайтед"

Экс-игрок сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" - нападающий Уэйн Руни - подписал контракт с американским клубом "Ди Си Юнайтед". За 2 с половиной года Руни заработает 13 миллионов долларов. Новый клуб Уэйна - последний в Восточной конференции MLS.

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