Нападение на главного судью во время футбольного матча вызвало широкий резонанс в Турции

В Турции президент футбольного клуба избил главного судью матча. Чемпионат страны по футболу приостановлен на неопределенный срок. Инцидент произошел на игре столичной команды "Анкарагюджю", принимавшей "Ризеспор". После финального свистка президент клуба из Анкары Фарук Коджа выбежал на поле и ударил главного арбитра встречи. Судья упал на землю, после чего несколько человек из тренерского штаба хозяев продолжили избиение.





Причиной нападения могли стать действия судьи. "Анкарагюджю" был впереди на протяжении большей части матча, но в дополнительное время соперники сравняли счет. Встреча закончилась вничью. При этом арбитр отменил мяч, забитый "Анкарагюджю", и удалил одного из игроков столичного клуба. Инцидент вызвал широкий резонанс в Турции. Министр юстиции пообещал, что в отношении нападавших будет проведено расследование. Коджа и двое его подчиненных арестованы.