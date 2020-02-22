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"Наполи" одерживает волевую победу над "Брешией"

В Италии "Наполи" также встречался с командой из подвала и тоже испытал трудности. Первый тайм подопечные Дженнаро Гаттузо проиграли, но второй тайм провели куда качественнее. Итог матча - 2:1. "Наполи" поднимается на 6-ое место. "Брешия" 19-ая.

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