"Наполи" одерживает волевую победу над "Брешией"

В Италии "Наполи" также встречался с командой из подвала и тоже испытал трудности. Первый тайм подопечные Дженнаро Гаттузо проиграли, но второй тайм провели куда качественнее. Итог матча - 2:1. "Наполи" поднимается на 6-ое место. "Брешия" 19-ая.



