Репортаж о том, как проходит подготовка спортсменов к выступлению

В студии спортивный обозреватель Станислав Липский. Он расскажет о первых результатах состязаний, Стас, здравствуй, кто удивил?



Добрый день! Удивила женская сборная Испании по баскетболу 3х 3 - пиренейки уступили эстонкам. Но обо всем этом детальнее уже в инфоканале, поэтому предлагаю начинать!



Но перед тем, как обсудим результаты первого соревновательного дня, ненадолго перенесемся в день вчерашний. Главные действующие лица Европейских игр - члены спортивных делегаций турнира накануне оставили навсегда частицу своего сердца здесь, в Минске: а точнее на проспекте Дзержинского! Зарубежные гости в деревне атлетов заложили аллею дубов. Такой чести удостоились шефы миссий стран - участниц соревнований. Мероприятие стало частью программы пресс-тура для журналистов.



И это, скажу по своему опыту, большая удача для репортеров, которые работают на больших спортивных форумах, ведь в деревню атлетов вход строго ограничен и даже лимитирован по времени.



Поэтому прямо сейчас предлагаем посмотреть, как проходит подготовка спортсменов к выступлению, обычно скрытая от глаз болельщиков.



Рассказывает Ян Пашкевич.



В ритм соревнований спортсмены входят под РнБи бит - темп то нужно набрать максимальный.



Еще более интенсивное движение в крытом спортзале - будущие соперники здесь не только практикуются, но и проводят психологические атаки на соперников воинственными криками.



При этом даже сосредоточенные на подготовке спортсмены успевают работать не только на тренажерах, но и на камеру.



На максимальные обороты здесь выходит и наш боксер Дмитрий Асанов. Держать удар серебряного призера І Европейских игр пока приходится не соперникам, а тренеру - Юрию Чуйко.



А вот в хорватском боксе все наоборот - получает от своего тренера уже боксер. Правда, в настольном футболе.



Это чуть ли не единственная незаселенная комната в спортивном мегаполисе - она выполняет роль прессоотвода, чтобы журналисты не заглядывали в номера спортсменов и в то же время могли увидеть, в каких условиях живут команды.



Для жителей деревни уже провели и первый оупэн-эйр - тут уже атлеты ловили белорусские этномотивы. Самым же популярным персонажем стал талисман Игр - дух соперничества ощущался даже здесь - спортсмены показали, что готовы бороться не только за медали, но и за фото с Лесиком.



Кроме того, у представителей полусотни стран теперь появились и белорусские корни - спортсмены обустроили свой новый дом аллеей дубов.



Сразу нашли с иностранными гостями язык и дети - некоторые даже получили сувениры.