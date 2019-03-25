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Наши фристайлисты завершили этапы Кубка Европы с серебряными и бронзовыми наградами

Двумя бронзовыми наградами в личных состязаниях и серебром в командном турнире завершили серию швейцарских этапов Кубка Европы наши фристайлисты. На третью ступень пьедестала почета поднялись Игорь и Снежана Дребенковы, а вместе с Макаром Митрофановым взяли серебро. Через несколько дней команда переедет в Италию, где завершит Кубок мира, а в начале апреля поборется за медали юниорского чемпионата мира.

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