Наши фристайлисты завершили этапы Кубка Европы с серебряными и бронзовыми наградами

Двумя бронзовыми наградами в личных состязаниях и серебром в командном турнире завершили серию швейцарских этапов Кубка Европы наши фристайлисты. На третью ступень пьедестала почета поднялись Игорь и Снежана Дребенковы, а вместе с Макаром Митрофановым взяли серебро. Через несколько дней команда переедет в Италию, где завершит Кубок мира, а в начале апреля поборется за медали юниорского чемпионата мира.