Наши теннисистки порадовали болельщиков

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом 750 тысяч долларов Соболенко поспорит с россиянкой Марией Шараповой. Лишь единожды спортсменки пересекались до этого на кортах. В 2017 году в финале турнира в Тяньцзине сильнее была Шарапова. Прямая трансляция матча ориентировочно в 8:30 утра завтра на "Беларусь 5".

Порадовала болельщиков и Александра Саснович. На турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом почти в 900 тысяч долларов белоруска сражалась с 4-ой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Именно этой спортсменке Александра проиграла финал год назад. Теперь реванш есть - 6:4, 0:6, 6:3. Следующей соперницей нашей Саши станет Донна Векич из Хорватии.