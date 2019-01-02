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Наши теннисистки порадовали болельщиков
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом 750 тысяч долларов Соболенко поспорит с россиянкой Марией Шараповой. Лишь единожды спортсменки пересекались до этого на кортах. В 2017 году в финале турнира в Тяньцзине сильнее была Шарапова. Прямая трансляция матча ориентировочно в 8:30 утра завтра на "Беларусь 5".
Порадовала болельщиков и Александра Саснович. На турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом почти в 900 тысяч долларов белоруска сражалась с 4-ой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Именно этой спортсменке Александра проиграла финал год назад. Теперь реванш есть - 6:4, 0:6, 6:3. Следующей соперницей нашей Саши станет Донна Векич из Хорватии.
Поединок пройдет в пятницу. Дважды Саснович и Векич сражались в очном противостоянии. Всегда победительницей оставалась хорватка.
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