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Настоящим открытием теннисного сезона стала наша Арина Соболенко
Настоящим открытием теннисного сезона стала наша восходящая звезда Арина Соболенко. Вчера в китайском Ухане она взяла второй титул в карьере. Теперь до конца сезона у Арины есть шансы ворваться в восьмерку спортсменок, которые сыграют на итоговом турнире WTA в Сингапуре.
Дорога к титулу была непростой. Сетка оказалась беспощадной к нашей теннисистке. Но Арина шаг за шагом переиграла Карлу Суарес-Наварро, Элину Свитолину, Доминику Цибулкову, Эшли Барти и в решающем матче встретилась с такой же молодой и амбициозной Аннет Контавейт. Финал выдался на удивление скоротечным и прошел полностью под диктовку Соболенко. 6:3 в обоих сетах за час и 14 минут.
Арина берет второй титул в карьере, зарабатывает полмиллиона долларов и уже в понедельник поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга.
Болельщики шлют поздравления Арине со всего мира. За нашу теннисистку переживали не только в родной Беларуси. Поклонники Соболенко восхищаются ее победой, а многие и вовсе пророчат в скором будущем первую строчку мирового рейтинга. Что ж, к поздравлениям присоединяемся и мы. Гордимся нашей спортсменкой.
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