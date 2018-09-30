Настоящим открытием теннисного сезона стала наша Арина Соболенко

Настоящим открытием теннисного сезона стала наша восходящая звезда Арина Соболенко. Вчера в китайском Ухане она взяла второй титул в карьере. Теперь до конца сезона у Арины есть шансы ворваться в восьмерку спортсменок, которые сыграют на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

Дорога к титулу была непростой. Сетка оказалась беспощадной к нашей теннисистке. Но Арина шаг за шагом переиграла Карлу Суарес-Наварро, Элину Свитолину, Доминику Цибулкову, Эшли Барти и в решающем матче встретилась с такой же молодой и амбициозной Аннет Контавейт. Финал выдался на удивление скоротечным и прошел полностью под диктовку Соболенко. 6:3 в обоих сетах за час и 14 минут.

Арина берет второй титул в карьере, зарабатывает полмиллиона долларов и уже в понедельник поднимется на 16-ю строчку мирового рейтинга.