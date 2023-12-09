Праздник для любителей хоккея - на "Беларусь 5" стартует матч всех звезд КХЛ

Настоящий праздник для любителей хоккея - матч всех звезд КХЛ стартует в субботу, 9 декабря. Участие в поединках примут сразу четыре белорусских хоккеиста. Это вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов, форвард "зубров" Виталий Пинчук, а также Евгений Лисовец из "Адмирала" и Владимир Алистров - форвард питерского СКА. Отметим, звездный матч состоится на новой "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5". Не пропустите! Начало в 16:25.