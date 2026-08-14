Нацелены на медали: белорусские гребцы-академисты готовятся к чемпионату мира в Нидерландах

Краткий пересказ от ИИ

Белорусские гребцы-академисты готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 24 по 30 августа в Амстердаме (Нидерланды) на знаменитом гребном канале Босбан. Активная подготовка к мировым состязаниям проходит в Бресте.

Мужскую одиночку готовит серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже Евгений Золотой. Женскую двойку составили Татьяна Климович и Елена Фурман. В белорусской заявке два "легковеса" - Валерия Шедель и Никита Корнеев. Беларусь также будет представлена в больших экипажах: мужской четверке парной и восьмерке с рулевым.

Только в этом сезоне эти классы лодок были допущены на международную арену. Состав восьмерки из-за политически мотивированных санкций обновился на 80 %. Это совсем молодые атлеты, которые не могли почти пять лет получать соревновательный опыт. Но на недавнем чемпионе Европы в Италии парни стали четвертыми.

"Анализируя, понимаю, что можно было там срезать секунду, там какое-то время. Нюансов еще много, с учетом того, что восьмерка у нас новая и сидим мы в ней меньше трех месяцев. Еще есть куда расти", - отметил представитель белорусской сборной Денис Кучерев.

Виталий Белый, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле: "Четвертое место - самое обидное. И есть моменты, которые мы можем улучшить. И сейчас, наверное, улучшили где-то. Осталось немножко. Во вторник, 18 августа, мы уже уезжаем на чемпионат мира. Все идет пока по плану. Есть, конечно, рабочие моменты, но от них никуда не денешься".

Команду готовят в том числе и к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Что касается недавнего чемпионата Европы, то Евгений Золотой стал вторым. А Татьяна Климович и Елена Фурман взяли золото.