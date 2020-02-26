Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня второй товарищеский матч

На софийском стадионе "Васил Левски" белорусы сыграют против сборной Болгарии. Команды встречались семь раз, в двух белорусы побеждали, в пяти терпели поражения. В февральском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 87-е место, Болгария на 59-й позиции.



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