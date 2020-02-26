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Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня второй товарищеский матч

Национальная сборная Беларуси по футболу проведет сегодня второй товарищеский матч

На софийском стадионе "Васил Левски" белорусы сыграют против сборной Болгарии. Команды встречались семь раз, в двух белорусы побеждали, в пяти терпели поражения. В февральском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 87-е место, Болгария на 59-й позиции.

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