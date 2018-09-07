Самый реальный шанс в истории попасть на топ-турнир. Национальная сборная Беларуси по футболу завтра начнет путь в Лиге наций - новых соревнованиях, которые позволят победителю дивизиона Д напрямую пробиться в финальную часть чемпионата Европы. На стадионе "Динамо" белорусы стартуют с домашнего матча против Сан-Марино. Кроме того, нашими соперниками по группе будут Люксембург и Молдова.

Команды выявят сильнейшего по двухкруговой системе розыгрыша, затем наступит стадия плей-офф. Поединок против сан-маринцев начнется в 19 часов и будет показан на телеканале "Беларусь 5". Как заявил главный тренер Игорь Криушенко, в сборную приехали почти все сильнейшие.