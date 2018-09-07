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Национальная сборная Беларуси по футболу завтра начнет путь в Лиге наций
Самый реальный шанс в истории попасть на топ-турнир. Национальная сборная Беларуси по футболу завтра начнет путь в Лиге наций - новых соревнованиях, которые позволят победителю дивизиона Д напрямую пробиться в финальную часть чемпионата Европы. На стадионе "Динамо" белорусы стартуют с домашнего матча против Сан-Марино. Кроме того, нашими соперниками по группе будут Люксембург и Молдова.
Команды выявят сильнейшего по двухкруговой системе розыгрыша, затем наступит стадия плей-офф. Поединок против сан-маринцев начнется в 19 часов и будет показан на телеканале "Беларусь 5". Как заявил главный тренер Игорь Криушенко, в сборную приехали почти все сильнейшие.
Каким вышло возвращение команды на стадион "Динамо" после шестилетнего перерыва, на чем основывается оптимизм Игоря Криушенко, когда белорусский футбол вернет утраченные позиции, что для этого нужно сделать? Эксклюзивное интервью с наставником главной команды страны в воскресной программе "Главный эфир" в 21 час.
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