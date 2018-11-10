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Национальная сборная Беларуси по хоккею против команды Латвии на "Беларусь 5" в 19:20

Национальная сборная Беларуси по хоккею в заключительном матче Кубка четырех наций на льду «Чижовка-Арены» примет сегодня команду Латвии. Наши соперники, также как и хозяева, на турнире выиграли по два поединка. Это значит, что именно в матче Беларусь - Латвия определится победитель турнира. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 19:20.

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