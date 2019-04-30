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Национальная сборная Беларуси по хоккею сегодня сразится против Венгрии. Прямая трансляция в 16:20

Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня второй поединок группового этапа чемпионата мира в первом дивизионе. В соперниках у команды Андрея Сидоренко хоккеисты из Венгрии. Прямую трансляцию матча "Беларусь 5" начнет в 16:20. Накануне белорусы со счетом 4:3 одержали победу над командой Литвы, а венгры разгромно проиграли сборной Южной Кореи - 1:5.

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