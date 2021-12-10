Национальный олимпийский комитет Беларуси подвел итоги года

Традиционно именно в декабре принято подводить итоги года. Хорошо, когда они успешные. В 2021-м Национальный олимпийский комитет страны отмечал большой юбилей - 30 лет.

Весь этот год реализовывались проекты, направленные на популяризацию достижений белорусских атлетов и спорта в целом. Все началось с большого документального фильма, в создании которого участвовала Белтелерадиокомпания. Все области приняли культурно-спортивный фестиваль "Вытокі". Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" целый год курсировала по стране. Видеопроект "Правила жизни белорусских спортсменов" включил в себя не только интервью, но и издание книги. Сегодня в комплексе Falcon Club проходит торжественный вечер, который станет финальным аккордом среди ярких событий, приуроченных к юбилею.