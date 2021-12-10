Национальный олимпийский комитет подвел итоги 30-летия

Традиционно в декабре принято подводить итоги года. Хорошо, когда они успешные!

В 2021-м Национальный олимпийский комитет страны отметил большой юбилей - 30 лет. Весь год реализовывались проекты, направленные на популяризацию достижений белорусских атлетов и спорта в целом.

Сегодня в комплексе Falcon Club проходит торжественный вечер, который стал финальным аккордом среди ярких событий, приуроченных к юбилею.Кристина Камыш с подробностями.

Тому, кто не знаком с движением спорта высших достижений в Беларуси, по масштабу события может показаться, что именно сегодня Национальный олимпийский комитет отмечает день рождения. В 2021 году ведомство праздновало юбилей - 30 лет.

Однако поздравлять официально нужно по весне. Вот этот номер старейшей спортивной газеты страны "Физкультурник Белоруссии" сообщает о создании НОК 22 марта 1991 года.

Олимпийский комитет начинался с одной комнаты в Минспорта, где был главбух и ответственный секретарь, и все. И что сейчас НОК?! Молодые думают, что так всегда было. Одно из первых решений - постановление о признании видов спорта. Леонид Хроменков, почетный член Национального олимпийского комитета Беларуси

За годы самостоятельного развития государства белорусский спорт прочно закрепился среди лидеров международного олимпийского движения. Герои летних и зимних Игр - чемпионы и призеры состязаний - наше национальное достояние.

II Европейские игры в Минске

После создания НОК наши атлеты выступили на XIV летних и зимних Играх. За тридцатилетнюю историю завоеваны 103 олимпийские медали, из них 21 золотая. Материально-техническая база спорта укрепилась до такого уровня, что чемпионаты мира и Европы, Европейские игры Беларусь принимает самостоятельно. Для этих целей благодаря государственной поддержке созданы или реконструированы центральные стадионы и спортивные комплексы.

В год тридцатилетия все 12 месяцев реализовывался ряд проектов, посвященных юбилею и нашей спортивной истории. Пожалуй, самым масштабным из них стал фестиваль "Вытокі".

Праздник прошел в семи городах и познакомил с культурными, историческими традициями, научными, творческими и спортивными достижениями регионов.

Обладателем Гран-при конкурса "Вытокі" стала София Рустамова. Она получила главный приз от НОК - авторскую песню. Именно с ней сейчас девушка проходит отборочные туры на международный фестиваль "Славянский базар в Витебске".

Фотовыставка "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед!" целый год курсировала по стране. Видеопроект "Правила жизни белорусских спортсменов" включил в себя не только интервью, но и издание книги.

При этом наш НОК полон новых планов и идей и уверен, что сейчас находится только в начале пути развития олимпийского движения в стране.

Очередная большая проверка всего белорусского спорта начнется уже через 56 дней. Именно 4 февраля стартует Белая олимпиада в Пекине. В столь праздничный день была презентована форма команды.

Впервые наша сборная выступит на зимних Олимпийских играх в спортивной экипировке собственного производства, и вновь это сделает уже под полюбившимся спортсменам и болельщикам брендом Team BY.

Бренд спортивной одежды IROS

Ожидается, что эта форма поступит в магазины. Это значит, что фанаты точно смогут быть "разамзкамандай".