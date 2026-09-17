Назарова: Хотим познакомить каждого школьника с биатлоном и найти таланты для сборной

Белорусский биатлон выходит за новые горизонты и вдохновляет учеников на спорт. Школьная лига по биатлону, совместный проект Белорусской федерации биатлона и Министерства образования, продолжается в Бресте.

Биатлон - один из самых популярных видов спорта в плане смотрибельности на телевидении, но население мало им занимается.

Юрий Альберс, заслуженный тренер Беларуси, судья международной категории по биатлону:

"Быстро идет экспресс-курс обучения стрельбе. Буквально 30 минут они пробуют и некоторые уже могут стрелять. Надо искать, применять все возможности для того, чтобы можно было найти талант".

Ольга Назарова, многократная чемпионка мира по летнему биатлону:

"Хотелось бы познакомить каждого школьника с нашим видом спорта, дать возможность попробовать себя в качестве профессиональных спортсменов, увлечь занятиями физической культуры и найти перспективных, талантливых детей в сборную команду".

Школьная лига по биатлону - проект, который прежде всего направлен на массовость.