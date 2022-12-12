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Названы лучшие теннисисты Беларуси 2022 года
ЛучшимитеннисистамиБеларуси в 2022 году признаны Арина Соболенко и Илья Ивашко, пишет БелТА.
Так, в уходящем году пятая ракетка планетыАрина Соболенко показывала игру высочайшего уровня, поднимаясь по ходу сезона на вторую позицию в мировом рейтинге. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек и впервые в карьере добралась до финального поединка. ТакжеСоболенко второй раз подряд добралась до полуфинала одного из турниров серии "Большого шлема" - открытого чемпионата США. А сейчас она готовится к ответственным стартам нового сезона, первым из которых в начале января станет открытый чемпионат Австралии.
У мужчин лучшим теннисистом Беларуси стал Илья Ивашко. В 2022 году он неплохо проявил себя на престижных турнирах, на равных сражаясь с лидерами мирового тура. В июнедостиг своего лучшего показателя в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), поднявшись на 40-е место.
Лучшими игроками в парном разряде признаны Александр Згировский и Александр Леоненко. В номинации "Характер года" специального приза удостоен Вадим Стрельский, который стал чемпионом Беларуси по теннису на колясках. Лучшими юниорами названы Юлия Перепехина и Станислав Бульбенков. Среди тренеров лучшей признана Анастасия Шлепцова.
Вручая награды лауреатам, председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко отметил, что для него это был первый полноценный год в качестве главы БТФ: "Год выдался очень непростым. Я благодарен нашим теннисистам, которые в нынешних тяжелых реалиях - проблемы с визами, отстранение от некоторых турниров, постковидные и прочие ограничения - сумели выступить очень достойно. Как говорится, трудные времена создают сильных людей".
Фото:pixabay.com
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