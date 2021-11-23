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Названы претенденты на звание игрока года по версии FIFA
Факт
Международная федерация футбола определила кандидатов на звание лучшего игрока 2021 года по версии FIFA. Как сообщает пресс-служба организации, в список номинантов вошли Карим Бензема, Кевин де Брейне, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар и Мохамед Салах. На приз лучшему вратарю претендуют Алиссон Беккер, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди, Мануэль Нойер и Каспер Шмейхель.
В списке на звание лучшего тренера заявлены Антонио Конте, Ханс-Дитер Флик, Пеп Гвардиола, Роберто Манчини, Лионель Себастьян Скалони, Диего Симеоне и Томас Тухель. Голосование уже стартовало и продлится до 10 декабря. Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2021 года, которая пройдет в онлайн-формате.
В 2020лучшим футболистом по версии FIFA был объявлен Левандовски. Второе и третье места заняли Роналду и Месси соответственно.
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