NBA: Л. Дончич получил травму

Один из самых ярких игроков НБА Лука Дончич не смог доиграть поединок "Далласа" против "Майами" из-за травмы. По предварительный информации, повреждение словенца не очень серьезное. Однако без его помощи "Мэверикс" уступили с разницей в 4 очка. 118:122.