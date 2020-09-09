НБА. "Майами хит" вышел в полуфинал

"Майами" вышел в финал Восточной конференции НБА. В пятом поединке серии против лидера сезона - «Милуоки Бакс» - «Хит» победил 103:94. Адетокунбо игру пропускал из-за травмы. Отметим, «Милуоки" - вторая команда в истории НБА, дважды ставшая лидером по проценту побед в регулярном чемпионате. Но при этом «Бакс» ни разу не смог выйти в финал НБА.



