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НБА. Регулярный чемпионат

В центральном поединке уикенда в НБА минувшей ночью "Лос-Анджелес Лейкерс" не оставил шансов "Далласу", 129-114. "Озерники" выиграли все четверти, Леброн Джеймс самый результативный. В его активе 35 баллов и 16 передач.

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