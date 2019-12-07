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"Лос-Анджелес Лейкерс" продолжает побеждать в НБА

70 очков Леброна и Дэвиса на двоих помогли "озерникам" минувшей ночью разгромить "Портленд" 136:113, у Энтони 39 баллов, у Джеймса 31.

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