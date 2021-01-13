НБА ужесточает правила в период пандемии

После четырех отмененных матчей на текущей неделе из-за COVID, после отмененных тренировок во многих командах национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков достигли договоренности по введению поправок, ужесточающих протокол по охране здоровья и безопасности в связи с пандемией коронавируса. Среди прочих и весьма сомнительные - все баскетболисты должны постоянно находиться в масках на скамейке запасных, в раздевалке, во время силовых и тренировочных занятий.