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Не только для хоккея: как трансформируют "Минск-Арену" для различных мероприятий
В "Актуальном интервью" директор многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" Алексей Прокопович раскрыл секрет, когда известная ледовая площадка может стать выставочным или концертным залом.
Очень востребован бадминтон в выходные дни и вечернее время, в него приходит поиграть много людей. В зимний период на ядре арены проводятся тренировки по хоккею на траве, индорхоккею. Кроме этого, в комплексе существуют лонжи (специальный механизм для отработки прыжков), батуты для фристайлистов.
Трансформация арены происходит и тогда, когда проводятся соревнования по велоспорту или учебно-тренировочные сборы.
Факт
Также на "Минск-Арене" Белтелерадиокомпания снимала шоу "Герои".
"Съемки проходили не только на основной арене. "Герои" - очень интересный проект, сложный технически. Нужно завозить песок, воду, конструкции. Но мы уже не первый год работаем с этим проектом, и с успехом все показывается на телевидении", - заметил Алексей Прокопович.
В скором времени в этом комплексе будет проходить мероприятие "Минская смена", поэтому все перейдет в выставочный и концертный режим.
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