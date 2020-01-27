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Не стало легендарного баскетболиста Коби Брайанта
Печальные новости сегодня пришли из мира спорта. Не стало легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Вертолет, на борту которого летел двукратный олимпийский чемпион вместе со своей дочкой, разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, но остался культовой личностью в мировом спорте. В Лос-Анджелесе у спорткомплекса "Стейплс-центр" собрались сотни людей. К зданию несут цветы и свечи, чтобы почтить память великого баскетболиста.
Они всегда были неразлучны, на эти кадры теперь смотреть больно. Даже когда Коби завершил свою блестящую карьеру, не пропускал в компании старшей дочери Джиджи игры "Лос-Анджелес Лейкерс" - команды, которую он сделал легендой, и которая легендой сделала его. Подсказывал ей нюансы игры, и главное - всегда улыбался. Вместе с 13-летней дочерью, которая мечтала повторить достижения отца в женском баскетболе, Коби навсегда уйдет 26 января 2020 года. Такие новости всегда приходят ровно в тот момент, когда их не ждешь.
Легендарный Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете
Вертолет, на котором находились в том числе Коби с дочерью, рухнул в пригороде Лос-Анджелеса. И жертв могло быть больше, если бы пилот не увел вертолет от людей и других населенных пунктов. На данный момент причиной называют высокую облачность. Мировой спорт в то трагическое мгновение понес невосполнимую утрату. У Брайанта остались жена и три дочери.
На протяжении всего дня сразу несколько мест в Калифорнии стали центрами паломничества болельщиков. Место трагедии, родная школа Брайанта и, конечно же, домашняя арена "Лос-Анджелес Лейкерс". Болельщики до сих пор отдают дань памяти своему главному кумиру.
Фигура Коби Брайанта, которого баскетбольный мир называл Черной Мамбой, находится наравне с главными легендами вида спорта - Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном, Шакилом О’Нилом. 5-кратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпиады и главное - до конца был предан своему клубу (редкое явление сегодня). 20 лет он защищал цвета "Лейкерс". "Продолжай двигать игру вперед, Леброн! Большое уважение, мой брат", - этот твит стал последним Брайанта. Таким образом он передал эстафету главной звезде мирового баскетбола Леброну Джеймсу.
Матч регулярного чемпионата НБА между "Хьюстон Рокетс" и "Сан Антонио Сперс" начался с акции в честь Брайанда, когда баскетболисты обоих клубов проигнорировали атаки, на которые дается символичные 24 минуты. Под таким номером мы помним Коби. А на поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису против Рафаэля Надаля Ник Кирьос вышел в футболке "Лейкерс" и не мог сдерживать слез.
Неймар посвятил свой гол Брайанту
Знаменитый бразильский форвард ПСЖ Неймар узнал в перерыве эту ужасную новость и свой гол, только выйдя из раздевалки, посвятил Брайанту. Весь мир в социальных сетях выражал свою скорбь - от известных телеведущих и актеров до главных спортивных звезд и политиков калибра Дональда Трампа и Барака Обамы. Фигура Брайанта уже давно вышла за пределы непосредственно спорта, такие люди имеют куда более значимую ценность. Коби, если вдруг кто-то не знал, еще и лауреат "Оскара".
Короткометражный мультфильм "Дорогой баскетбол" получил престижнейшую премию в 2018 году. Сюжет основан на стихотворении, в котором Коби Брайант заявил о завершении карьеры. В нем вся история любви к виду спорта. Сегодня этот мультфильм смотрится совершенно по-иному. В этот день мы должны понять ценность каждого прожитого дня.
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