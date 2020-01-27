Печальные новости сегодня пришли из мира спорта. Не стало легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Вертолет, на борту которого летел двукратный олимпийский чемпион вместе со своей дочкой, разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, но остался культовой личностью в мировом спорте. В Лос-Анджелесе у спорткомплекса "Стейплс-центр" собрались сотни людей. К зданию несут цветы и свечи, чтобы почтить память великого баскетболиста.



Они всегда были неразлучны, на эти кадры теперь смотреть больно. Даже когда Коби завершил свою блестящую карьеру, не пропускал в компании старшей дочери Джиджи игры "Лос-Анджелес Лейкерс" - команды, которую он сделал легендой, и которая легендой сделала его. Подсказывал ей нюансы игры, и главное - всегда улыбался. Вместе с 13-летней дочерью, которая мечтала повторить достижения отца в женском баскетболе, Коби навсегда уйдет 26 января 2020 года. Такие новости всегда приходят ровно в тот момент, когда их не ждешь.







Легендарный Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете

Вертолет, на котором находились в том числе Коби с дочерью, рухнул в пригороде Лос-Анджелеса. И жертв могло быть больше, если бы пилот не увел вертолет от людей и других населенных пунктов. На данный момент причиной называют высокую облачность. Мировой спорт в то трагическое мгновение понес невосполнимую утрату. У Брайанта остались жена и три дочери.

На протяжении всего дня сразу несколько мест в Калифорнии стали центрами паломничества болельщиков. Место трагедии, родная школа Брайанта и, конечно же, домашняя арена "Лос-Анджелес Лейкерс". Болельщики до сих пор отдают дань памяти своему главному кумиру.

Фигура Коби Брайанта, которого баскетбольный мир называл Черной Мамбой, находится наравне с главными легендами вида спорта - Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном, Шакилом О’Нилом. 5-кратный чемпион НБА, двукратный победитель Олимпиады и главное - до конца был предан своему клубу (редкое явление сегодня). 20 лет он защищал цвета "Лейкерс". "Продолжай двигать игру вперед, Леброн! Большое уважение, мой брат", - этот твит стал последним Брайанта. Таким образом он передал эстафету главной звезде мирового баскетбола Леброну Джеймсу.

Матч регулярного чемпионата НБА между "Хьюстон Рокетс" и "Сан Антонио Сперс" начался с акции в честь Брайанда, когда баскетболисты обоих клубов проигнорировали атаки, на которые дается символичные 24 минуты. Под таким номером мы помним Коби. А на поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису против Рафаэля Надаля Ник Кирьос вышел в футболке "Лейкерс" и не мог сдерживать слез.





Неймар посвятил свой гол Брайанту

Знаменитый бразильский форвард ПСЖ Неймар узнал в перерыве эту ужасную новость и свой гол, только выйдя из раздевалки, посвятил Брайанту. Весь мир в социальных сетях выражал свою скорбь - от известных телеведущих и актеров до главных спортивных звезд и политиков калибра Дональда Трампа и Барака Обамы. Фигура Брайанта уже давно вышла за пределы непосредственно спорта, такие люди имеют куда более значимую ценность. Коби, если вдруг кто-то не знал, еще и лауреат "Оскара".