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Небо над Минском открыли для лучших авиаторов планеты

Сегодня небо над Минском открыли для лучших авиаторов планеты.

Почти четыре десятка экипажей на протяжении недели поборются за звание чемпиона мира по вертолетному спорту. Церемония открытия мирового первенства начинается в эти минуты в Липках. Торжественный старт соревнованиям решено было дать на обновленном аэродроме, чтобы спортсмены со всего мира смогли увидеть, какое внимание уделяется в стране развитию авиации. Воздушные же баталии развернутся в небе над Боровой. Сильнейшие экипажи сразятся в выходные. По традиции самыми зрелищными соревнованиями станут вертолетные гонки и состязания парашютистов.

Воздушные баталии в выходные продолжит авиапраздник #ПроНебо, после чего завершится полувековая история аэродрома. Аэроклуб и музей переедут в Липки.

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