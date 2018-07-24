Небо над Минском открыли для лучших авиаторов планеты

Почти четыре десятка экипажей на протяжении недели поборются за звание чемпиона мира по вертолетному спорту. Церемония открытия мирового первенства начинается в эти минуты в Липках. Торжественный старт соревнованиям решено было дать на обновленном аэродроме, чтобы спортсмены со всего мира смогли увидеть, какое внимание уделяется в стране развитию авиации. Воздушные же баталии развернутся в небе над Боровой. Сильнейшие экипажи сразятся в выходные. По традиции самыми зрелищными соревнованиями станут вертолетные гонки и состязания парашютистов.