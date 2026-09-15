"Неман" сыграет с "Металлургом" в рамках третьего тура Экстралиги

Тремя матчами 15 сентября стартует третий тур Экстралиги.

Центральный поединок примет Гродно, где "Неман" сыграет с действующим чемпионом страны - жлобинским "Металлургом". Интересно, что руководит сейчас "красно-черными" Дмитрий Кравченко, который ранее также трижды приводил "сталеваров" к золотым медалям.

Какая команда будет успешнее, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 18:50.

Также в программе игрового дня встречи "Брест" - "Лида" и "Динамо-Молодечно" - "Гомель".