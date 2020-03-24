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Спорт
"Неман" или "Шахтер" станет вторым финалистом Кубка Президента? Узнаем сегодня
24.03.2020
08:40
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Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
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8 часов назад
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Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
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1 час назад
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
5 часов назад
Выборы-2025: Министерство информации совместно с ЦИК в январе 2025 года организует работу инфоцентра
7 часов назад
Чему будет посвящен очередной съезд Коммунистической партии Беларуси, рассказал Сергей Клишевич
8 часов назад
Общество
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Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
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Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
1 час назад
Вблизи границы с Польшей трое белорусов попались с беспилотником
2 часа назад
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
2 часа назад
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Как высокие технологии меняют экономику Беларуси, кто зарабатывает миллионы на инновациях
3 часа назад
Искусственный интеллект (ИИ) будет помогать в производстве слуцких поясов
3 часа назад
Сколько белорусского мяса закупил Китай?
9 часов назад
Узнали, где в Беларуси самые большие зарплаты
9 часов назад
Какие перспективные направления сотрудничества может предложить Беларусь Тульской области
23 часа назад
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Где и когда лидеры стран ЕС обсудят свои действия после победы Трампа
1 час назад
Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ
1 час назад
На какую дату в США назначили инаугурацию Дональда Трампа
2 часа назад
Боровик: Трамп - политик, который будет руководствоваться национальными интересами
2 часа назад
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В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
24 часа назад
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
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15:09
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
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14:40
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21:23
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