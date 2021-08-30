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"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в заключительном матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Три стандартных положения предопределили крупную победу гродненского "Немана" в заключительном матче 21-го тура чемпионата страны в Высшей лиге. Голы забили Якимов с помощью рикошета, также дубль у Легчилина. Это четвертая виктория "Немана" подряд, вторая подряд крупная. Тем не менее в турнирной таблице он только на восьмой позиции. Лидирует же "Шахтер", чтобы растерять свое преимущество до конца чемпионата, ему нужно проиграть как минимум четыре раза.
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