"Неман" крупно обыграл "Энергетик-БГУ" в заключительном матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Три стандартных положения предопределили крупную победу гродненского "Немана" в заключительном матче 21-го тура чемпионата страны в Высшей лиге. Голы забили Якимов с помощью рикошета, также дубль у Легчилина. Это четвертая виктория "Немана" подряд, вторая подряд крупная. Тем не менее в турнирной таблице он только на восьмой позиции. Лидирует же "Шахтер", чтобы растерять свое преимущество до конца чемпионата, ему нужно проиграть как минимум четыре раза.