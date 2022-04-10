"Неман" обыграл брестское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Гродненский "Неман" в матче 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу обыгрывает брестское "Динамо" - 2:1. В составе хозяев мячами отметились Жуковский - он реализовал 11-метровый, а также Кадимян, армянский легионер в конце второго тайма отправил круглого под перекладину. У брестчан единственный гол забил Ясюкевич. Сегодня в 19:30 старт поединка "Ислочь" - "Шахтер". Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".