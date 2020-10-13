"Неман" обыгрывает "Могилев"

Один из фаворитов чемпионата Беларуси по хоккею - "Неман" - прерывает серию из двух поражений кряду. Гродненцы на выезде в своем 12-м матче регулярки обыгрывают "Могилев" - 4:2. Для коллектива Сергея Пушкова это лишь 4-я победа в основное время, еще одна виктория была добыта в овертайме, также один матч в дополнительное время проигран и в пассиве 6 осечек. С 15 очками гродненцы занимают непривычное для себя 6 место. В лидерах солигорский "Шахтер" и "Гомель" - по 24 балла.