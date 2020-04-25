"Неман" одержал первую крупную победу в новом сезоне чемпионата Беларуси

Гродненский "Неман" громит футболистов "Энергетика-БГУ" и прерывает серию из трех игр без побед. В матче 6-го тура желто-зеленые забили в ворота минчан три безответных мяча. Гегам Кадимян открыл счет - гол для армянина стал третьим в сезоне, после дважды отличился Павел Забелин. Для полузащитника эти мячи - первые в чемпионатах Беларуси за "Неман".