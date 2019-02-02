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"Неман" одолел "Шахтер" в рамках Экстралиги

Сергей Пушков после победы "Немана" над "Шахтером" в рамках Экстралиги нашел исключительно позитивные моменты в игре своих хоккеистов. Накануне, напомним, гродненцы разгромили горняков - 3:0.


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