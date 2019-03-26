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"Неман" постарается восстановить паритет в полуфинальной серии с "Шахтером"
Действующий чемпион Беларуси по хоккею - гродненский "Неман" сегодня постарается восстановить паритет в полуфинальной серии с "Шахтером". После трех встреч "горняки" впереди - 2:1. Прямая трансляция в 19:20 на "Беларусь 5".
К слову, накануне определился первый финалист первенства. "Юность" не оставила шансов "Динамо-Молодечно" - 4:0.
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